Калининский район Донецка попал под обстрел, известно о погибшей

Жилой сектор возле Покровского храма в Калининском районе Донецка попал под обстрел сегодня вечером.



Известно об одной погибшей по адресу проспект Красногвардейский, 8а, сообщил глава «администрации» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



Кроме того, по улице Краснофлотской, 108, 110 и проспекту Ильича, 95а повреждено остекление.



Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.



Видео последствий было опубликовано в донецких пабликах.



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