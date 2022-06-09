«ДНР» заявила об увеличении числа жертв в результате обстрела Донецка

В результате обстрела Калининского района Донецка число жертв возросло до трех человек. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».



Как отмечается, в результате обстрела Калининского района Донецка погибла женщина, получили ранения мужчина и женщина.



Ранее сообщалось, что жилой сектор возле Покровского храма в Калининском районе Донецка попал под обстрел сегодня вечером. Предварительно было известно об одной погибшей по адресу: проспект Красногвардейский, 8а.



Кроме того, «мэр» Донецка при группировке «ДНР» заявил, что в результате обстрела ул. Печерской, 43 в Кировском районе получил ранение мужчина 1981 года рождения.