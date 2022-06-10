В оккупированной Горловке погибли две женщины, горят дома

Пожар в оккупированной Горловке

В оккупированной Горловке сегодня в результате обстрела погибли две мирных жительницы. Еще один человек был ранен.



Как сообщил глава оккупационной «администрации» города Иван Приходько в Telegram, в горловском поселке шахты им. Калинина погибли две женщины: 1954 года рождения и 1957 г.р.



В этом же районе, уверяет Приходько, ранен мирный житель. Также из-за обстрела в поселке несколько домов были повреждены. Разрушения значительные. Два здания горят.

Ранее «ДНР» сообщала, что за сутки на подконтрольной группировке территории из-за обстрелов погибли четверо мирных жителей. Сегодня утром в результате обстрела в Червоногвардейском районе Макеевки один человек погиб, шестеро ранены.