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Не хватает оружия: Армия РФ выпускает в десять раз больше снарядов, чем ВСУ

11 июня 2022, 15:31

Не хватает оружия: Армия РФ выпускает в десять раз больше снарядов, чем ВСУ

Россия выпускает до 50 тысяч артиллерийских выстрелов в день по украинским позициям. Украинцы могут нанести ответный удар только от пяти до шести тысяч выстрелов в день. Об этом сообщил советник украинского правительства по вопросам обороны и разведки Александр Данилюк, передает The Washington Post.

По словам Данилюка, в Украине почти полностью закончились боеприпасы для систем вооружений советской эпохи, которые составляли основу ее арсенала. А в восточноевропейских странах, которые эксплуатировали такие же системы, закончились излишки, которые можно было бы передать.

Украине, считает Данилюк, срочно необходимо перейти на более дальнобойные и более сложные западные системы, но они были введены в эксплуатацию лишь недавно и в количествах, недостаточных для того, чтобы сравниться с огневой мощью России.

Также сообщается, что новые обещанные западные системы вооружения поступают, но слишком медленно и в недостаточном количестве, «чтобы предотвратить постепенные, но непрерывные завоевания России на Донбассе». Соединенные Штаты взяли на себя обязательство поставить 220 тысяч единиц боеприпасов — этого достаточно, чтобы соперничать с российской огневой мощью примерно в течение четырех дней.

«Эйфория, которая сопровождала непредвиденные ранние победы Украины против российских войск, угасает, поскольку Москва приспосабливает свою тактику, восстанавливает свои шаги и утверждает свою подавляющую огневую мощь против украинских сил», — отмечает издание.

The Washington Post подчеркивает, что общая траектория войны изменилась, и склоняется в пользу России.

Издание приводит слова советника украинского правительства по вопросам обороны и разведки. Он отмечает, что надежды США на то, что новые поставки западного оружия позволят Украине возобновить инициативу и вернуть себе примерно 20% украинской территории, захваченной Россией после ее вторжения 24 февраля, начинают выглядеть преждевременными.

«У них больше ресурсов, чем у нас, и они не спешат», — заявил Данилюк.

По его словам, россияне адаптировали свою тактику таким образом, что позволяет им в полной мере использовать свою огневую мощь.

Человеческая сила является меньшей проблемой для украинцев, чем нехватка боеприпасов и техники, сказал Данилюк, оценивший количество мужчин, которые зарегистрировались для потенциальной борьбы, в шесть миллионов. Но Украина не имеет оборудования, включая защитное снаряжение и пушки, а также артиллерийские системы, чтобы отправить всех желающих.

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