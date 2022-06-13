Служба безопасности Украины и полиция провели в Лисичанске проверку людей, с мобильных устройств которых, возможно, сливалась информация об украинских военных и обнаружили каналы связи российских сил с так называемыми корректировщиками огня. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, выяснилось, что эти люди ходили в украинские гуманитарные штабы Лисичанска и там, используя возможности спутниковго интернета Starlink, передавали информацию российским телеграм-каналам.



Правоохранителями проверена «активность» более 50 человек, которые делились информацией с российскими телеграм-каналами. Гайдай пишет, что их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах России.



«Приходили, брали гуманитарку, просили помощь — получали ее, и не выходя из штаба — изменяли Украине. Знали, что своими действиями убивают и разрушают», — написал Гайдай в Facebook.

12 июня Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске вследствие российских обстрелов погиб шестилетний ребенок, а в Северодонецке разрушили два моста, третий же - под обстрелами.