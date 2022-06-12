Обстрелы Луганской области продолжаются: погиб шестилетний ребенок

В Лисичанске вследствие российских обстрелов погиб шестилетний ребенок, а в Северодонецке разрушили два моста, третий находится под обстрелами, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Третий – целый день под обстрелами, он стар и критически аварийный, грузовики им передвигаться не могут – велик риск обвала», – написал Гайдай в Telegram.



По его словам, в случае его разрушения областной центр будет отрезан.



Также Гайдай отметил, что из Северодонецка нет эвакуации и единственным вариантом выхода из города – пешком через уцелевший мост.



«Мы проделываем возможность эвакуации из областного центра с (вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – ред.) Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности», – отметил глава ОВА.



В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины смогли остановить продвижение российских военных в Северодонецк.



«Противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области… Сложна ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника», - написал Залужный в Facebook 12 июня.



По его словам, оккупанты массово применяют артиллерию и имеют десятикратное огневое преимущество.



Гайдай сообщил, что тяжелые бои продолжаются в Горской громаде.



Также, по словам главы военной администрации, гуманитарные грузы ежедневно завозятся в Лисичанск, а оттуда их машиной забирают по другим населенным пунктам области.



Гайдай добавил, что на территории завода «Азот» в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать.



«Военные готовы к любому развитию событий… угрозы оцепления наших войск на Луганщине нет», – подчеркнул он.