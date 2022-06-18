Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Украина и Россия провели очередной обмен пленными

18 июня 2022, 18:43

Украина и Россия провели очередной обмен пленными

Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, в результате еще пятеро украинцев вернулись домой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пять граждан Украины. Все освобожденные — гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками», — говорится в сообщении.

В ГУР МО уточнили, что четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них — во время оккупации Гостомеля.

«Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины», — добавили в разведке.

Читайте также:

Из российского плена освободили парамедика «Тайру» — Зеленский 

Еще по теме

Прочее
Обмен пленными
Организации
ГУР МОУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:45
Донецк под обстрелами, число погибших и раненых растет
15:45
Как выглядят после обстрелов «Эксподонбасс» и завод «Продмаш» в Донецке
15:23
Цены на оккупированной Луганщине намного выше украинских: Гайдай назвал разницу
14:45
В оккупированном Херсоне взорвался автомобиль
12:03
Оккупированный Донецк под массированным обстрелом, сообщают о жертвах
11:08
«ДНР» заявила о гибели двоих мирных жителей из-за обстрелов
10:09
Особые правила въезда: «ДНР» открыла Седово на лето
09:22
Жители Донецка сообщают об обстреле и пожаре в районе «Топаза»
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
18:16
В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом
17:15
У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем
15:50
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
13:34
В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие
все новости
20:36
Оккупанты имели частичный успех под Северодонецком — сводка Генштаба ВСУ
19:22
Сложнее всего — детские смерти: Как работают медики в прифронтовом Курахово
18:43
Украина и Россия провели очередной обмен пленными
17:45
Донецк под обстрелами, число погибших и раненых растет
17:24
Ракетный удар по Кривому Рогу: Пострадали два человека, разрушены жилые дома
16:55
Без света — 323 населенных пункта: Энергетики назвали самые сложные направления на Донетчине
16:25
Украина может возобновить переговоры с РФ: Когда и при каком условии
15:45
Как выглядят после обстрелов «Эксподонбасс» и завод «Продмаш» в Донецке
15:23
Цены на оккупированной Луганщине намного выше украинских: Гайдай назвал разницу
14:45
В оккупированном Херсоне взорвался автомобиль
14:20
Российские войска ударили ракетами по Кривому Рогу
13:55
«Видел его только на пеньках у Януковича»: Данилов заявил, что Подоляк не должен быть «голосом армии»
12:38
В Донецке под обстрел попала маршрутка, есть пострадавшие
12:03
Оккупированный Донецк под массированным обстрелом, сообщают о жертвах
11:43
В Донецкой области армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов
все новости
ВИДЕО
Сложнее всего — детские смерти: Как работают медики в прифронтовом Курахово
18 июня, 19:22
Жители Донецка сообщают об обстреле и пожаре в районе «Топаза»
18 июня, 09:22
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
17 июня, 23:59

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция