Украина и Россия провели очередной обмен пленными

Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, в результате еще пятеро украинцев вернулись домой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



«Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пять граждан Украины. Все освобожденные — гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками», — говорится в сообщении.



В ГУР МО уточнили, что четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них — во время оккупации Гостомеля.



«Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины», — добавили в разведке.