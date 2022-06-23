«ЛНР» заявила о захвате 4 сел на Луганщине, а в Донецке горел ДМЗ. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Украина подтвердила захват Лоскутовки и Рай Александровки, но оккупанты заявляют о блокаде Золотого и Горского. Там, уверяют, две тысячи украинских солдат в окружении.
- Донецкая область готовится к серьезным боям за города. В области уже идут танковые сражения.
- В Донецке горел ДМЗ, взрывы также прогремели возле ДМ «Юность» и радиорынка «Маяк». Есть погибшие и раненые.
- Жаркое лето для оккупантов обещает Министр обороны Украины. Из США пришла первая партия РСЗО HIMARS.
- В Запорожской области разграблена крупнейшая в Украине солнечная станция.
- В Мариуполе подростков зачисляют в ряды «Юнармии».