На Донетчине сегодня обстреляли школу и Авдеевский коксохим

Последствия обстрела школы в Донецкой области. Фото: ОВА

Российские силы продолжают уничтожать социальную инфраструктуру Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, сегодня под обстрел попала школа в Торецке — выбиты стекла, повреждены крыша. Вчера была разрушена школа в Маяках. В общей сложности уже более 220 школ пострадали от российского оружия за четыре месяца, отметил глава ОВА



Снова под огнем Авдеевский коксохим и сам город. «Здесь россияне бьют постоянно, убивая гражданских и уничтожая промышленный потенциал региона», — подчеркнул Кириленко.



Он добавил, что кассетные боеприпасы россияне применили в Гродовской громаде — известно по меньшей мере об одном раненом.