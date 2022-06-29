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99% без рук, без ног: Сестра пленного «азовца» — о состоянии вернувшихся по обмену украинских защитников

29 июня 2022, 23:26

99% без рук, без ног: Сестра пленного «азовца» — о состоянии вернувшихся по обмену украинских защитников

Освобожденные из плена «азовцы» находятся в тяжелом состоянии, хотя счастливы вернуться домой. Об этом рассказала представительница Ассоциации семей защитников «Азовстали» и сестра пленного командира «Волыны» Татьяна Харько в комментарии «Суспільному».

«Почти все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые говорить не могут. Сейчас, я думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре», — рассказала Харько.

При этом брата самой Татьяны — защитника «Азовстали» командира «Волыну» — пока не вернули, связи с ним у семьи нет с момента попадания в российский плен.

Представительница семей защитников «Азовстали» отметила, что все бойцы — герои.

«Мы все их очень ждем и будем делать максимально многое, чтобы все вернулись домой», — добавила она.

29 июня Координационный штаб по обращению с военнопленными провел обмен военнопленными. Из 144 освобожденных – 95 защитников «Азовстали». Среди них – 43 военнослужащих полка «Азов».

В то же время глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что состоялся обмен пленными между «ДНР» и Украиной. Он сообщил, что обмен прошел по формуле «144 на 144».

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