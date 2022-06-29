Украина освободила из плена еще 144 военных, большинство из них из «Азовстали»

Координационный штаб по обращению с военнопленными провел обмен военнопленными. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«Из 144 освобожденных – 95 защитников «Азовстали». Среди них – 43 военнослужащих полка «Азов», - говорится в сообщении.



В целом, удалось освободить: 59 бойцов Национальной гвардии, 30 - Военно-морских сил, 28 - Вооруженных сил Украины, 17 - Государственной пограничной службы Украины, 9 - Территориальной обороны, 1 - Национальной полиции Украины.



В перечне есть 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из исполнилось 65 лет, самому младшему - 19.



У большинства освобожденных тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.



В то же время глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что состоялся обмен пленными между «ДНР» и Украиной. Он сообщил в своем телеграм-канале, что обмен прошел по формуле «144 на 144». По словам Пушилина, среди освобожденных из украинского плена «есть очень ценные военнослужащие и мобилизованные бойцы» «ДНР» и РФ, большинство из них ранены и нуждаются в медпомощи.