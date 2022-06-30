Для украинцев отменили беспошлинный ввоз авто: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении с 1 июля таможенных пошлин, акцизов и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе авто гражданами. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.



В частности, указано, что законопроект №7418 27 июня направили на подпись президенту, и сегодня Зеленский его подписал.



Закон вступает в силу с 1 июля.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые касаются льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией.



21 июля Верховная Рада вернула пошлины и НДС на импортные товары и растаможку авто. Законопроект №7418 принят сразу в двух чтениях, за него отдали голоса 234 нардепа.