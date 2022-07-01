«ДНР» заявила об обстреле Ясиноватой, есть погибший и раненые

В подконтрольной группировке «ДНР» Ясиноватой в результате обстрела погиб мирный житель, еще четверо были ранены. Об этом сообщил руководитель городской «администрации» Дмитрий Шевченко.



По его словам, ранены трое женщин: 1961, 1975, 1980 годов рождения, а также мужчина1963 года рождения.



«Один мужчина погиб», — заявил Шевченко.



Ранее группировка «ДНР» заявила о ранении жителя Куйбышевского района Донецка. За минувшие сутки в оккупированной части Донецкой области из-за обстрелов ранены семь человек.