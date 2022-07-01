Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

«ДНР» заявила об обстреле Ясиноватой, есть погибший и раненые

01 июля 2022, 18:55

«ДНР» заявила об обстреле Ясиноватой, есть погибший и раненые

В подконтрольной группировке «ДНР» Ясиноватой в результате обстрела погиб мирный житель, еще четверо были ранены. Об этом сообщил руководитель городской «администрации» Дмитрий Шевченко.

По его словам, ранены трое женщин: 1961, 1975, 1980 годов рождения, а также мужчина1963 года рождения.

«Один мужчина погиб», — заявил Шевченко.

Ранее группировка «ДНР» заявила о ранении жителя Куйбышевского района Донецка. За минувшие сутки в оккупированной части Донецкой области из-за обстрелов ранены семь человек.

Еще по теме

Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые
Организации
ДНР
Места
Ясиноватая

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:25
«ЛНР» заявила о захвате двух населенных пунктов на Луганщине
21:48
«ЛНР» заняла помещение, где был офис СММ ОБСЕ в Луганске
20:10
Ведут в комнату, где нужно принимать «присягу»: В Донецке начали раздавать паспорта РФ
18:55
«ДНР» заявила об обстреле Ясиноватой, есть погибший и раненые
17:58
В оккупированных Ровеньках горит нефтебаза
17:23
«ДНР»: Приговоренный к смерти марокканец обжаловал решение «суда»
16:07
В Донецке выпускников «академии МВД ДНР» забирают на фронт. Родители устроили пикет
15:07
В «ДНР» заявили, что из-за обстрела в Донецке ранен мирный житель
13:49
«ДНР»: Городские телефоны Донецка переводят на российский код
11:20
Россия открыла пункт раздачи паспортов в Луганске. Раньше нужно было ехать в Ростовскую область
10:46
В Мариуполе под завалами дома обнаружили более 100 тел мирных жителей
10:25
Оккупанты в Мариуполе расчищают акваторию порта с помощью буксирного крана
10:00
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов получили ранения семь человек
08:10
В Донецкой области за сутки погибли четыре человека, еще 18 ранены – глава ОВА
00:11
Лисичанск под угрозой захвата. В Мариуполе «отжимают» квартиры. Дайджест НД за день ►
все новости
22:25
«ЛНР» заявила о захвате двух населенных пунктов на Луганщине
21:57
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 820 миллионов долларов
21:48
«ЛНР» заняла помещение, где был офис СММ ОБСЕ в Луганске
21:18
ВСУ заставили оккупантов отойти с окраины Лисичанска — Генштаб
20:52
В пяти населенных пунктах Донецкой области снова есть свет
20:10
Ведут в комнату, где нужно принимать «присягу»: В Донецке начали раздавать паспорта РФ
19:49
«ДНР» предъявила обвинение еще двоим британцам
19:13
Еврокомиссия предложила выделить Украине миллиард евро
18:55
«ДНР» заявила об обстреле Ясиноватой, есть погибший и раненые
18:30
На острове Змеиный и в окрестностях Россия потеряла техники почти на миллиард долларов
17:58
В оккупированных Ровеньках горит нефтебаза
17:23
«ДНР»: Приговоренный к смерти марокканец обжаловал решение «суда»
17:01
В Сергеевке погиб сотрудник молдавского Детского реабилитационного центра, еще пять ранены
16:42
В Черновицкой области будут заочно судить двух танкистов группировки «ДНР»
16:28
В Северодонецке оккупанты ищут поддерживающих Украину людей
все новости
ВИДЕО
Лисичанск под угрозой захвата. В Мариуполе «отжимают» квартиры. Дайджест НД за день ►
01 июля, 00:11
Люди боятся выходить из подвалов: Как выживает Авдеевка под огнем артиллерии оккупантов
30 июня, 23:22
Часть «Азовцев» обменяли. В Северодонецке уничтожена ТЭЦ. Дайджест НД за день ►
30 июня, 00:46

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция