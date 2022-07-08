Блокпосты и тотальные обыски: Боевики «Л/ДНР» ищут «агентов СБУ» из-за взрывов на складах

На оккупированных частях Донбасса представители так называемого «МГБ ДНР» усиленно ищут «агентов СБУ» в связи с серией взрывов на складах с боеприпасами. Об этом рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.



«После ряда высокоточных ударов по складам боеприпасов боевиков и оккупационной армии РФ, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей "МГБ" незаконных вооруженных формирований усилило работу по "выявлению агентов украинских спецслужб и ВСУ"», — отметил Лисянский.



По его словам, впервые с 2014 года в местных газетах размещен призыв к людям сообщать информацию «МГБ». Кроме того, проводятся тотальные обыски по месту жительства людей, которые часто выезжали на подконтрольную украинским властям территорию в 2021 году.



«На захваченных территориях Украины после 24 февраля 2022 года ужесточили процедуру проезда на захваченные территории Луганской и Донецкой областей до 24 февраля 2022 года. Проводятся массовые обходы местных жителей с целью сбора информации о людях, которые поддерживают Украину», — проинформировал Лисянский.



Он также сообщил, что боевики установили мобильные блокпосты, которые несколько раз в день меняют место дислокации. Также усилены патрули на ж/д и автомобильном транспорте, «пограничный контроль» на оккупированной части украинско-российской границы.



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