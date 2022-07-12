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Оккупанты воруют зерно фермеров в Мариупольском районе — Андрющенко

12 июля 2022, 12:55

Оккупанты воруют зерно фермеров в Мариупольском районе — Андрющенко

В Мариупольском районе оккупанты продолжают воровать урожай у украинских предприятий. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

По его информации, местным фермерам разрешено собирать зерно на условиях передачи 100 процентов урожая на реализацию «торгового дома» группировки «ДНР».

Также Андрющенко сообщил, что оккупанты запустили дизель-поезд с двумя плацкартными вагонами, курсирующий по маршруту Мариуполь-Волноваха.

«К поезду присоединены две противодиверсионные платформы. Запуск поезда странным образом совпадает с запуском военно-транспортной логистики из Мариупольского порта по тем же путям. Источники сообщают, что график движения грузового поезда сразу по пассажирскому. Совпадение или живой щит против подрыва путей - ответ очевиден», - написал Андрющенко.

Ранее Петр Андрющенко опубликовал видео осмотра тел местных жителей оккупантами на улицах Мариуполя.

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