Украина находится в двух шагах от соглашения с РФ по экспорту зерна — Кулеба

Украина находится в двух шагах от соглашения с РФ по экспорту украинского зерна на международный рынок. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью газете El Pais, отметив, что осталось решить проблемы безопасности, связанные с позицией РФ.



«Мы находимся на финальной стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно этого хотят, экспорт зерна начнется в ближайшее время. Если они используют его для продолжения своих голодных игр, они будут настаивать на важности переговоров», — сказал Кулеба.



Он отметил также, что Украина сейчас находится «в одной лодке со странами, которые отчаянно нуждаются в том, чтобы мы отправляли им наше зерно, потому что мы так же отчаянно нуждаемся в его экспорте», однако РФ не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала свое зерно.



«Я вижу только одну возможную причину: они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят спасти их от нехватки продовольствия. Но это правда, Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, мы будем получать доходы с международных рынков, и это сделает нас сильнее», — допустил Дмитрий Кулеба.

11 июля первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию.



Сегодня, 13 июля, в Стамбуле должны начаться переговоры о безопасном вывозе зерна из украинских портов между делегациями Украины, Турции, России и ООН.