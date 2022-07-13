В Стамбуле проходит четырехсторонняя встреча по «зерновым коридорам»

В Стамбуле проходит встреча делегаций министерств обороны Турции, Украины и России, а также ООН по вывозу из Украины зерна Черным морем. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.



«Началась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций по безопасной перевозке морским транспортом зерна и продуктов питания, которые находятся в украинских портах», - говорится в сообщении.



Отмечается, что встреча проходит в историческом здании Календер в Стамбуле.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью газете El Pais, что Украина находится в двух шагах от соглашения с РФ по экспорту украинского зерна на международный рынок. Он уточнил, что осталось решить проблемы безопасности, связанные с позицией РФ.