Обстрел Краматорска: Прилет на площадь Мира, повреждена телестудия

Место попадания снаряда на площадь Мира в Краматорске. Фото: Facebook Александр Гончаренко

В результате удара оккупантов по Краматорску пострадала телестудия госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.



«Телестудия ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" в корпункте в Краматорске пострадала в результате атаки российской армии на областной центр 15 июля», — говорится в сообщении.



Общий объем повреждений устанавливается.



Также в соцсетях показали последствия прилета снаряда на площадь Мира.



Информации о пострадавших пока нет.