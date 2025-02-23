В Краматорском районе при пожаре погиб мужчина

В селе Пискуновка Краматорского района Донецкой области утром, 23 февраля, в частном доме вспыхнул пожар. Погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«На место происшествия прибыли спасатели 8 государственной пожарно-спасательной части. Во время проведения разведки спасатели в одной из комнат дома обнаружили тело погибшего мужчины», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательного подразделения.



Причина и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.



Ранее мы писали, что в городе Родинское Покровской громады Донецкой области вспыхнул пожар в результате российского обстрела. Спасатели ликвидировали возгорания.