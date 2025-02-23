Повреждены дома и линии электропередач: войска РФ за сутки атаковали Донетчину более 20 раз

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за прошедшие сутки, 22 февраля, атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередач. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





По словам Филашкина, под российский удар попали четыре района региона:



Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской громады ранены 3 человека.





Покровский район. В Покровске 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 3 дома.





Краматорский район. В с. Яцковцы Лиманской громады поврежден гараж и авто. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 7 частных домов и линия электропередач. В Константиновке 3 человека погибли и 7 ранены, повреждены 17 многоэтажек, 21 частный дом, 3 промышленных здания, 2 магазина, админздание, инфраструктурный объект, 2 линии электропередач, 3 газопровода, 27 гаражей и 10 авто; в Иванополье 1 человек ранен, повреждены 18 частных домов.





Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 22 февраля, убила пять жителей в Донецкой области. Кроме того, еще 13 гражданских ранены.