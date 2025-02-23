Войска РФ ночью ударили по Константиновке: есть повреждения

Ночью в воскресенье, 23 февраля, город Константиновка Донецкой области попал под обстрел. Известно, что повреждены жилые дома, автомобили и линии газопровода. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В период времени с 00:44 по 01:00 состоялся вражеский обстрел 4 ракетами из РСЗО «Смерч» по городу Константиновке. В результате чего пострадавшие отсутствуют», — отметил он.



По словам Горбунова, повреждены 7 фасадов многоэтажных домов, 4 фасада частных домов, гаражное помещение, фасад магазина, 11 легковых автомобилей, автостоянка, линия электросети и 2 линии газопровода.



Ранее мы писали, что российские военные за прошедшие сутки, 22 февраля, атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередач.