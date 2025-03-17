Українські війська відбили штурм армії РФ поблизу Часового Яру: у бік міста рухалися понад 20 одиниць бронетехніки

Знищена російська бронетехніка поблизу Годинника Яру. Фото: кадр із відео

Днями на світанку російські війська пішли на штурм і спробували прорватися колоною бронетехніки поблизу міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Понад 20 одиниць бронетехніки, включаючи бойові машини десанту, висунулись у бік міста.



Колону зустріли піхотинці, артилерія та оператори FPV-дронів української армії. Атака ЗС РФ «захлинулася». Внаслідок нанесення вогневого ураження не менше 10 одиниць бронетехніки уражені та знищені.



«Ворожий штурм відбитий. Деякі піхотинці встигли спішитися, але це лише відтягнуло їхню неминучу зустріч з нашими FPV-дронами. Продовжується виявлення та знищення штурмових груп загарбників», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ знищили замасковану артилерію та укриття пілотів БПЛА російських військ на Краматорському напрямку.