З Донеччини з початку березня евакуювалися до Волинської області 130 людей

Евакуація на Донеччині триває. Фото: Вадим Філашкін

З початку березня до Волинської області приїхали 130 жителів Донецької області. Евакуація з прифронтового регіону продовжується. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, 16 березня вирушив черговий евакуаційний рейс ним скористалися 16 мешканців Костянтинівської та Покровської громад. Усі евакуйовані отримали гуманітарну та психологічну допомогу, а також продукти харчування.



Крім того, міжнародні організації зареєстрували переселенців на одноразову грошову допомогу у розмірі 10 800 грн на особу.





Що необхідно для евакуації:



- залишити заявку за телефонами 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal);



- дістатися місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовне підвезення до евакуаційного поїзда.



Для евакуації тяжко хворих та осіб з інвалідністю можна дзвонити за телефоном: 0800332614.



Раніше ми писали, що 13 березня вдалося евакуювати трьох дітей із району «Зеленівка» у прифронтовому Покровську.