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«ЛНР» змінила ще одного «міністра»

12 березня 2025, 15:30

«ЛНР» змінила ще одного «міністра»

«ЛНР» змінила ще одного «міністра»

Альберт Апшев, який раніше обіймав посаду голови окупованого Алчевська Луганської області, очолив так зване «міністерство інфраструктури та транспорту ЛНР».

Дані про нього відрізняються у відкритих джерелах. Ряд ЗМІ пише, що Апшев народився 1981 року в Полтаві. Інші пишуть, що він народився в Кабардино-Балкарській Республіці, РРФСР.

Закінчив Харківський автомобільно-дорожній університет, де отримав дві спеціальності — «Транспортні технології» та «Організація та регулювання дорожнього руху». Також має юридичну освіту, здобуту в Національній академії внутрішніх справ.

Є випускником російської «Школи мерів» при Російській академії народного господарства та державної служби за президента РФ (РАНГіДС). Кваліфікувався як майстер державного управління.

Свою трудову діяльність розпочав в органах внутрішніх справ України. З 2015 по 2022 рік працював в окупаційній адміністрації захопленого Стаханова (Кадіївки), обіймаючи посади «заступника» та «першого заступника голови міста».

2022 року перейшов на службу в окупаційну адміністрацію Алчевська, а з 2023 року очолив окуповане місто.

Раніше «міністром транспорту ЛНР» був Володимир Євдохін.

Раніше голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін звільнив так званого «міністра праці та соціального захисту» Дениса Стрельченка.

Пушилін звільнив керівницю Червоногвардійського району окупованої Макіївки Вікторію Морозову. Він заявив, що «чиновника» звільнено за бездіяльність.

Колишній «міністр житлово-комунального господарства ДНР» Сергій Наумець звернувся до суду із вимогою повернути його на посаду. Раніше в окупаційній адміністрації звинуватили його у закупівлі неякісної спецтехніки, проте у листопаді 2023 року кримінальну справу проти нього було закрито із правом на реабілітацію.

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