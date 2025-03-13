На окупованій частині Запорізької області процвітає торгівля зброєю

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові масово продають зброю та боєприпаси, перетворюючи це на повноцінний чорний ринок. Про це повідомляє агент руху опору «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців 1196-го мотострілецького полку, який дислокується в Енергодарі.



За його даними, окупанти фактично відкрито торгують зброєю як між собою, так і з місцевими жителями. Боєприпаси, гранати та патрони обмінюють на їжу та алкоголь.



«Командири знають про ситуацію, але замість того, щоб припиняти незаконну торгівлю, просто беруть свою частку. Усі їхні спроби навести лад обмежуються лише формальними заходами в населених пунктах ближче до лінії фронту», - зазначають у спротиві.