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У Криму студентів змушують здавати кров для армії РФ

12 березня 2025, 16:21

У Криму студентів змушують здавати кров для армії РФ

В окупованому Криму студентів «Медичного інституту» змушують здавати кров для поранених російських військових. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».

Хоча офіційно акція оголошена добровільною, активісти стверджують, що студентів і викладачів примушують реєструватися як донори.

Тим, хто регулярно здаватиме кров для армії РФ протягом року, обіцяють нараховувати додаткові бали. Раніше «Новини Донбасу» писали, що мілітаризація луганської молоді посилюється.

Крім того, у Донецьку студентів лякають відрахуванням за українську музику, а маріупольських студентів відправляють до Росії ліквідовувати наслідки розливу нафти.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

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