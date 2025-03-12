У Криму студентів змушують здавати кров для армії РФ

В окупованому Криму студентів «Медичного інституту» змушують здавати кров для поранених російських військових. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



Хоча офіційно акція оголошена добровільною, активісти стверджують, що студентів і викладачів примушують реєструватися як донори.



Тим, хто регулярно здаватиме кров для армії РФ протягом року, обіцяють нараховувати додаткові бали. Раніше «Новини Донбасу» писали, що мілітаризація луганської молоді посилюється.



Крім того, у Донецьку студентів лякають відрахуванням за українську музику, а маріупольських студентів відправляють до Росії ліквідовувати наслідки розливу нафти.