Після розмови з Трампом Путін заявив, що українські військові мають здатися у Курській області

Володимир Путін заявив, що після його телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом та перших контактів глав зовнішньополітичних відомств намітився прогрес у російсько-американських відносинах.



«У мене відбулася телефонна розмова з президентом Трампом, пройшли перші контакти міністра закордонних справ Росії з його американським колегою, а також зустріч помічника президента РФ Ушакова з американським візаві», — сказав Путін на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ у п'ятницю.



«Отже, загалом ситуація починає рухатися. Подивимося, що з цього вийде», — додав він.



Глава Кремля також заявив, що українські військовослужбовці, які перебувають у Курській області РФ, можуть розраховувати на збереження життя та гідне звернення, якщо складуть зброю та здадуться в полон.



«Українські бойовики вчинили в зоні вторгнення численні злочини проти цивільного населення», — заявив він, додавши, що «ці діяння кваліфікуються прокуратурою Російської Федерації як тероризм».



При цьому Путін наголосив, що Москва «з розумінням ставиться до заклику президента Трампа керуватися щодо цих військовослужбовців міркуваннями гуманітарного характеру».



«У разі складання зброї та здачі в полон українським військовим буде гарантовано життя та гідне звернення відповідно до норм міжнародного права та законів Російської Федерації», — запевнив російський президент.



Раніше Трамп заявив, що «збройний конфлікт необхідно завершити якнайшвидше, а долі [нібито оточених] солдатів мають вирішуватися в дусі гуманності».



Генштаб ЗСУ раніше заявив, що «загрози оточення українських підрозділів немає». У командуванні ЗСУ зазначили, що військові провели перегрупування і зайняли «зручніші межі оборони».

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що українська та американська делегації у рамках підготовки проєкту мирної угоди між Україною та Росією обговорили питання територіального контролю, членства України в НАТО та інші елементи можливого врегулювання.



Глава Кремля Володимир Путін раніше заявив, що згоден із пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.



За даними джерел Reuters, серед вимог Путіна: відмова України від вступу до НАТО, передача Росії контролю над чотирма українськими областями, обмеження чисельності української армії та послаблення західних санкцій. Крім того, Кремль потребує проведення президентських виборів в Україні.