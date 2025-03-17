Троє дітей постраждали від рук окупантів у прифронтовому Покровську

Російські загарбники в понеділок вранці, 17 березня, вдарили по прифронтовому Покровську Донецької області. Троє дітей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, влучили в приватний будинок, де й перебували діти: дівчатка 15 та 8 років та хлопчик 12 років. Усі троє отримують необхідну медичну допомогу», — зазначив він.



Філашкін уточнив, що раніше дітей було евакуйовано до безпечнішого населеного пункту, проте батьки прийняли рішення повернутися до міста, яке щодня перебуває під обстрілами армії РФ.



В обласній прокуратурі додали, що у неповнолітніх діагностовано мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму.



Тип озброєння встановлюється.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 16 березня, вбила одного громадянського в Мирнограді Донецької області. Ще одна людина у Сіверську постраждала від рук окупантів.