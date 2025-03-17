Зеленський підписав закон про відправлення українських військових до інших держав

Зеленський підписав закон. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4255-IX, який передбачає можливість направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав.



«У період воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН», — наголошується в законі.



Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій Президента України, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.



Раніше ми писали, що українському пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно.