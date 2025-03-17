Держсекретар США назвав два етапи завершення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: NBC News

Вашингтон має два етапи для завершення війни Росії проти України: спочатку припинення вогню, а потім переговори. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.

«Ніхто не каже, що це буде легко, але ми маємо спочатку зупинити бойові дії, щоб перейти до другого етапу – дипломатичних переговорів для тривалого врегулювання», – зазначив він.

За словами Рубіо, саме тому президент Дональд Трамп наполягає на припиненні вогню.

Він також назвав «обіцяючою» зустріч спецпредставника Трампа Стіва Уіткоффа з Путіним 13 березня.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що має намір провести переговори з Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня.