Загроза для Харкова, Запоріжжя та Донецького «поясу фортець»: в ISW пояснили, як Росія може використати перемир'я

Російські окупанти. Фото: Міноборони РФ

Нинішні лінії фронту не забезпечують стратегічну глибину, яка буде потрібна Україні для надійного захисту від нової російської агресії. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Російські війська знаходяться на іншому березі Дніпра від Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя та за 30 кілометрів від Харкова. Росіяни на річці Дніпро могли б використати режим припинення вогню, щоб підготуватися до дуже складного завдання безперешкодного проведення переправи через річку, що значно б підвищило ймовірність успіху при спробі нового наступу. Зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу у війні є надзвичайно рідкісною, а це означає, що відновлення російського штурму, ймовірно, майже миттєво загрожуватиме як Харкову, так і Запоріжжю, а також ключовим містам Донецького «поясу фортець».



РФ будує велику автомагістраль та залізницю, які спрямовані на сполучення великих окупованих міст України з Росією. Це зміцнить контроль Москви над окупованими територіями та її здатність транспортувати та постачати російські сили, які діють в Україні, у разі можливого наступу на півдні.

Нагадаємо, що 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між українською та американською делегаціями, за результатами яких Київ прийняв пропозицію Вашингтона про негайне введення 30-денного режиму припинення вогню.



13 березня глава Кремля Володимир Путін натякнув, що може виставити умови, за яких Росія піде на 30-денне перемир'я.



Своєю чергою розвідка США сумнівається, що Путін готовий припинити війну, оскільки він не відмовився від ідеї підкорити Україну.