Війська РФ несподівано почали просуватися на півдні України

Російські військові несподівано розпочали наступ на півдні України

Міноборони Росії у понеділок оголосило про захоплення села Степове Запорізької області на півдні України, за 40 км від міста Запоріжжя.

Взяття населеного пункту поки що не підтверджено візуально, проте про активізацію дій російських військ у цьому районі повідомили ЗСУ, український OSINT-проект DeepState та сторонні спостерігачі. Востаннє у цьому районі російська армія просувалася у травні 2024 року.

Так, проросійський військовий блог «Щоденник десантника» та воєнкор Юрій Котенок ще у суботу повідомляли, що російські підрозділи зуміли прорвати оборону ЗСУ на запорізькому напрямі.

ЗС РФ взяли під контроль село П'ятихатки, провели зачистку села Степове, підійшли до Малих Щербаків та ведуть бої у Щербаках, писали блоги. «Два майори» вранці в понеділок також повідомляли про взяття П'ятихаток та бої у Степовому, в районі Щербаків та Малих Щербаків.

Член Громадської палати Росії Володимир Рогов сказав ТАРС, що у цьому напрямі Росія зуміла зайняти близько 8 кв. км та взяти під контроль східну частину Степового. Через годину Міноборони звітувало про взяття Степового цілком.

Український OSINT-проект DeepState 15 березня підтвердив активізацію дій російських військ у районі села Степове. За даними проекту, ЗС РФ вдалося розширити сіру зону в районі П'ятихаток, скоротивши підконтрольну ЗСУ територію на 7 кв. км (на карті).

Про активізацію російських військ на півдні України у суботу заявляв також речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його даними, ЗС РФ збільшили кількість атак та обстрілів у Запорізькій та Херсонській областях. Волошин вважає, що це пов'язано із покращенням погодних умов.