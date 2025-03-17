Глави МЗС ЄС не погодили пакет допомоги Україні на 40 млрд євро

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас. Фото: Euronews

Міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не погодили пакет допомоги Україні на 40 млрд євро, але сподіваються «просунутися найближчим часом». Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі.

«Є широка політична підтримка цієї ініціативи. Дискусія перебуває на етапі обговорення деталей. Я сподіваюся, що ми зможемо просунутися найближчим часом», — сказала вона.

За словами Каллас, усі міністри розуміли на засіданні, що «треба показати результат зараз, щоб Україна могла захистити себе». При цьому вона не стала уточнювати, коли саме буде затверджено ініціативу.

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас виступила з пропозицією про надання Україні плану допомоги на €40 млрд, обсяг якого залежатиме від потреб України та розподілятиметься за здібностями кожної з країн ЄС. Каллас уже визнала, що ЄС має багато проблем із затвердженням цього плану.

Цей проект має включати придбання для Києва 2 млн снарядів у 2025 році та пріоритетні постачання засобів ППО. Близько €2 млрд із цих коштів Каллас сподівається зібрати за рахунок доходів від реінвестування у 2025 році заморожених активів Росії.