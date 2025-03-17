Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росія за два місяці втратила більше танків, ніж є на озброєнні Німеччини – ЗСУ

17 березня 2025, 17:27

Росія за два місяці втратила більше танків, ніж є на озброєнні Німеччини – ЗСУ

Знищені російські танки. Фото: Генштаб ЗСУ Знищені російські танки. Фото: Генштаб ЗСУ

У російської армії важкої техніки стало однозначно менше. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, окупанти втратили за перші два місяці цього року лише танкового парку більше, ніж у Бундесверу стоїть на озброєнні – це під 300 одиниць фактично.

«Тому треба зрозуміти, що у них запаси небезмежні й у них логістика небезмежна. Тому у них все частіше відбуваються якісь нестандартні речі», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Луганській області.

ТЕГИ

Люди
Віктор Трегубов
Організації
Армія РФ Бундесвер
Інше
Війна Ситуація на фронті втрати танки
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:10
Окупанти закрили місто Рубіжне на в`їзд
21:00
Головне за день: Оточення ЗСУ у Курській області немає, заявив Зеленський. Удари по залізниці та енергосистемі
09:10
Росія заборонила українцям реєструвати нерухомість в окупованих регіонах до 2028 року
23:00
Головне за день: Трамп просить «пожаліти українських військових». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охорона блокпостів, патрулювання, фільтрація у Маріуполі: трьох колишніх поліцейських підозрюють у держзраді
15:38
Внаслідок обстрілу Горлівки поранено двох людей
13:29
Черговий акт вандалізму: загарбники пошкодили кам'яні баби на Луганщині
11:06
В окупованому Донецьку переповнені морги: трупи російських військових зберігають у холодильниках для риби – «АТЕШ»
10:55
В окупованому Маріуполі росіяни забирають пальне з автобусів
09:29
На окупованій Луганщині почали формувати «народні дружини»: їм дозволили застосовувати фізичну силу – ОВА
23:00
Головне за день: Путін назвав умови перемир'я. Евакуація у Сумській області
15:40
«ДНР» стверджує, що затримала угруповання, яке підірвало авто «поліцейського» у Маріуполі
11:50
На окупованій Луганщині впровадили пропагандистську програму у дитсадках: в ОВА розповіли, що відомо
09:51
На окупованій частині Запорізької області процвітає торгівля зброєю
23:00
Головне за день: Українські сили залишають Суджу. Удар по Одесі та Кривому Розі
22:58
«ЛНР» хоче обмежити пересування людей у кількох окупованих містах Луганщини
16:21
У Криму студентів змушують здавати кров для армії РФ
15:30
«ЛНР» змінила ще одного «міністра»
14:24
В окупованому Шахтарську сталася аварія за участю військових вантажівок
23:00
Головне за день: Тимчасовий режим тиші. Масштабна атака дрона на РФ
усі новини
20:04
У DeepState заявили, що російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ у Запорізькій області
19:38
ЗСУ знищили замасковану артилерію та укриття пілотів БПЛА російських військ на Краматорському напрямку
18:56
У Торецьку лінія фронту не статична: бої йдуть за кожні вулицю та будівлю – ЗСУ
18:00
Загроза для Харкова, Запоріжжя та Донецького «поясу фортець»: в ISW пояснили, як Росія може використати перемир'я
17:27
Росія за два місяці втратила більше танків, ніж є на озброєнні Німеччини – ЗСУ
16:52
Глави МЗС ЄС не погодили пакет допомоги Україні на 40 млрд євро
16:00
ЗСУ просунулися у Луганській області – ISW
15:50
Війська РФ несподівано почали просуватися на півдні України
15:42
З Донеччини з початку березня евакуювалися до Волинської області 130 людей
15:12
Держсекретар США назвав два етапи завершення війни в Україні
14:41
У Кремлі підтвердили, що розмова Путіна та Трампа відбудеться вже 18 березня
13:18
Троє дітей постраждали від рук окупантів у прифронтовому Покровську
12:03
Зеленський підписав закон про відправлення українських військових до інших держав
11:49
Під час пожежі у Краматорську загинув чоловік
11:48
Загиблий пілот F-16 Олексій Месь отримав звання Героя України
11:31
Офіційно: у Мінфіні спростували інформацію про підвищення податків для ФОПів
11:18
РФ вимагає «залізобетонних гарантій» невступу України до НАТО
10:53
У DeepState спростували інформацію про контрнаступ у Торецьку
10:24
РФ дронами атакувала Одеську область: близько 500 абонентів залишилися без світла, є поранений
10:05
Пошкоджено будинки та авто за добу на Донеччині: в ОВА показали наслідки
усі новини
ВІДЕО
Удар по укриттю російських пілотів БПЛА на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили замасковану артилерію та укриття пілотів БПЛА російських військ на Краматорському напрямку
17 березня, 19:38
Після розмови з Трампом Путін заявив, що українські військові мають здатися у Курській області Після розмови з Трампом Путін заявив, що українські військові мають здатися у Курській області
14 березня, 19:30
Штурм африканських найманців на двоколісному транспорті. Фото: кадр і відео Африканські найманці у ЗС РФ відпрацьовують штурми на мопедах
14 березня, 15:15
Удар по військовому полігону у Нижньогородській області РФ. Фото: кадр із відео Безпілотник атакував унікальний військовий полігон у Росії
14 березня, 14:54
Штурм російської позиції. Фото: кадр із відео Українська піхота провела штурм та захопила позицію армії РФ під Покровськом: у НГУ показали унікальні кадри
14 березня, 14:27
Склад ракет та дві газокомпресорні станції були уражені безпілотниками СБУ на території РФ. Ілюстративне фото На території РФ дрони СБУ вдарили по складу ракет та двом газокомпресорним станціям
14 березня, 10:32

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір