Росія за два місяці втратила більше танків, ніж є на озброєнні Німеччини – ЗСУ

Знищені російські танки. Фото: Генштаб ЗСУ

У російської армії важкої техніки стало однозначно менше. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти втратили за перші два місяці цього року лише танкового парку більше, ніж у Бундесверу стоїть на озброєнні – це під 300 одиниць фактично.



«Тому треба зрозуміти, що у них запаси небезмежні й у них логістика небезмежна. Тому у них все частіше відбуваються якісь нестандартні речі», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Луганській області.