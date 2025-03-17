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У Кремлі підтвердили, що розмова Путіна та Трампа відбудеться вже 18 березня

17 березня 2025, 14:41

У Кремлі підтвердили, що розмова Путіна та Трампа відбудеться вже 18 березня

У Кремлі зробили заяву про розмову Путіна із Трампом. Фото: РІА Новини У Кремлі зробили заяву про розмову Путіна із Трампом. Фото: РІА Новини

Вже у вівторок, 18 березня, може відбутися телефонна розмова президента Америки Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна. У Кремлі підтвердили цю інформацію. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс».

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у розмові з журналістами заявив, що телефонна розмова Путіна та Трампа відбудеться, проте інших деталей не розкрив.

«Так, це справді так. У вівторок готується така розмова», — сказав він.

Раніше ми писали, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що розмова президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна очікується цього тижня.

Крім того, американський лідер заявив, що має намір провести переговори із Володимиром Путіним 18 березня.

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