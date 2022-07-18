Єгипет проведе тендер на купівлю зерна, але без участі Росії та Європи

Єгипетська держкомпанія із закупівлі продовольства GASC проведе тендер без участі російської та європейської пшениці. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на експертів зернового ринку. Конкурс заплановано на вівторок, 19 липня.



Організатори тендеру чекають на участь у ньому пшениці зі США, Канади, Австралії, Аргентини, Бразилії на базисі C&F з оплатою через 180 днів. Постачання зерна передбачено з 16 до 30 вересня, з 1 до 15 жовтня, з 16 до 31 жовтня, з 1 до 15 листопада. Зерно з РФ та ЄС на тендер не допущено.



«Цей тендер дуже схожий на експеримент. Найбільший покупець зерна вирішив перевірити альтернативні канали постачання як за обсягами пропозиції, так і за цінами», - заявив голова правління Союзу експортерів зерна РФ Едуард Зернін.



Він додав, що країни ЄС, які агресивно брали участь у перших тендерах цього сезону і суттєво вибрали свій експортний потенціал, суттєво скоротять пропозицію вже до жовтня-листопада, тому GASC потрібні нові постачальники, які здатні збалансувати чорноморські обсяги.



Ще однією з причин спроби диверсифікації поставок Зернін назвав те, що Єврокомісія побоюється посухи майже на половині своєї території цього літа. Це може призвести до значного зниження врожаю.