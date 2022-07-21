Суд засудив двох бойовиків «ЛНР» до 8 та 10 років ув'язнення

Двоє бойовиків угруповання «ЛНР», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ, засуджено до 10 та 8 років ув'язнення. Їх взяли в полон українські військові під час боїв у Луганській області у травні 2022 року. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



«Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ. За посягання на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні терміни – 10 та 8 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, один із засуджених вступив до лав незаконних збройних формувань у 2015 році. До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії зіткнення. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувалися бойовики.



«Другий пішов воювати, щоб не сісти до в'язниці за крадіжку. Свого часу він був тричі засуджений до ув'язнення: двічі – за пограбування та один раз – за тяжкі тілесні ушкодження», - повідомили у спецслужбі.



2021 року він знову вчинив злочин, після чого отримав пропозицію: сісти у в'язницю вчетверте або підписати контракт «на службу».



Виробництво велося за двома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань).