Суд засудив двох бойовиків «ЛНР» до 8 та 10 років ув'язнення

21 липня 2022, 13:16

Суд засудив двох бойовиків «ЛНР» до 8 та 10 років ув'язнення

Двоє бойовиків угруповання «ЛНР», які воювали проти України у складі російських окупаційних військ, засуджено до 10 та 8 років ув'язнення. Їх взяли в полон українські військові під час боїв у Луганській області у травні 2022 року. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ. За посягання на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні терміни – 10 та 8 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, один із засуджених вступив до лав незаконних збройних формувань у 2015 році. До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії зіткнення. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувалися бойовики.

«Другий пішов воювати, щоб не сісти до в'язниці за крадіжку. Свого часу він був тричі засуджений до ув'язнення: двічі – за пограбування та один раз – за тяжкі тілесні ушкодження», - повідомили у спецслужбі.

2021 року він знову вчинив злочин, після чого отримав пропозицію: сісти у в'язницю вчетверте або підписати контракт «на службу».

Виробництво велося за двома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань).

Ще за темою

Організації
ЛНР СБУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:31
Мешканці окупованого Маріуполя показали, як зараз виглядає стадіон «Іллічівець»
12:12
«Виправляться — подумаємо про повернення»: «ЛНР» вирішила заблокувати Google
10:00
У районі окупованого військами РФ Мелітополя вночі чули вибухи — мер Федоров
00:26
Антонівський міст під ударом, «референдум» у Запорізькій області, російська абетка Херсона. Новини окупації ►
23:25
РФ шантажує Україну зерном та хоче захопити трасу, щоб піти на Слов'янськ. Дайджет НД за день ►
19:58
Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя
18:05
«ДНР»: На заході Донецька виявлено ще одного загиблого
16:44
З окупованої території успішно евакуювали військового — ГУР
16:31
Понад 5 тисяч дітей депортовано до РФ та на окуповані російськими військами території - омбудсмен
16:09
Путін заявив, що на відновлення «ДНР» та «ЛНР» підуть роки
16:06
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
14:51
У Херсонській області армією РФ спалено 230 гектарів полів із пшеницею за останні дні
13:53
Російські окупанти намагаються запустити зерновий термінал у порту Маріуполя – радник мера
10:52
ЗСУ другий день поспіль обстрілюють Антонівський міст у Херсоні. Він важливий для армії РФ
09:54
«ДНР»: Від обстрілів загинув мирний житель, четверо поранені
Всі новини
13:31
Мешканці окупованого Маріуполя показали, як зараз виглядає стадіон «Іллічівець»
13:16
Суд засудив двох бойовиків «ЛНР» до 8 та 10 років ув'язнення
12:54
Центральний ринок у Бахмуті потрапив під обстріл
12:41
Великобританія запровадила нові санкції на імпорт вугілля та нафти з Росії
12:12
«Виправляться — подумаємо про повернення»: «ЛНР» вирішила заблокувати Google
12:12
У Мінфіні заявляють, що відстрочка виплати зовнішнього боргу зекономить Україні $5 млрд
11:51
У Миколаєві показали момент удару ракет по гумштабу
11:34
Число жертв та постраждалих внаслідок обстрілу Харкова «Ураганом» зростає
11:30
У Краматорську рятувальники шукають людей під завалами школи
11:06
«Скоро буде багато сюрпризів»: У Зеленського обіцяють, що Україна переламає перебіг війни
10:50
НБУ підняв офіційний курс до 36,56 гривні за долар
10:47
Російська армія обстріляла Донецьку область крилатими ракетами «Іскандер-К»
10:35
«ДНР» заявила про загибель трьох мирних жителів
10:15
«Газпром» відновив постачання газу до Німеччини через «Північний потік»
10:02
Російські війська випустили сім ракет по Миколаєву
Всі новини
ВІДЕО
У Миколаєві показали момент удару ракет по гумштабу
21 липня, 11:51
Краматорськ, Костянтинівка та Бахмут потрапили під обстріл
21 липня, 08:19
Антонівський міст під ударом, «референдум» у Запорізькій області, російська абетка Херсона. Новини окупації ►
21 липня, 00:26

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти