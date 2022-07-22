Росія вивозить сталь із заводів та портів України, яку вже оплатили клієнти з ЄС і Великобританії. Загальна вартість вивезеної продукції 600 мільйонів доларів. Про це ВВС розповів гендиректор компанії «Метінвест» Юрій Риженков.



Керівник холдингу сказав, що, за даними відкритих джерел та власних інформаторів компанії, окупанти переправляли сталь до Росії та продавали на внутрішніх ринках або до країн Африки та Азії.



«Те, що вони роблять, – насправді мародерство. Вони крадуть не лише наші продукти, а й деякі з цих продуктів, які вже належать європейським клієнтам. Тому, по суті, вони не тільки крадуть у нас, вони крадуть також і європейців», – сказав Риженков ВВС.



Він зазначив, що компанія намагається задокументувати якнайбільше випадків розкрадання і готується в майбутньому звернутися до суду.



BBC звернулася по коментар до міноборони Росії, але відповіді на звинувачення не отримала.