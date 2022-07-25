Російські війська обстріляли територію Сумської області «Градами»

Російська армія обстрілювала територію Сумської області мінометами та РСЗВ «Град». Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.



Він зазначив, що вчора ввечері, 24 липня, російські війська відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля, зафіксовано 4 прильоти. Обійшлося, за словами Живицького, без втрат та руйнувань.

Також Живицький повідомив, що вночі з РСЗВ «Град» було обстріляно територію Краснопільської громади, всього було зафіксовано 20 прильотів, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що російська армія здійснила спроби вийти на адміністративні кордони регіону на трьох напрямках, ЗСУ відбили атаки.