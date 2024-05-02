Росія погрожує конфіскувати фінансові активи західних інвесторів у відповідь на конфіскацію своїх заморожених активів

У відповідь на конфіскацію заморожених російських активів Москва може конфіскувати фінансові активи та цінні папери іноземних інвесторів, які зберігаються на спеціальних рахунках на кшталт «C». Про це повідомило агентство Reuters після бесід із шістьма економістами та юристами.

За словами керуючого інвестиційним портфелем компанії Aigenis Володимира Язєва, виплати із заблокованих активів на рахунках типу «C» можуть бути конфісковані на користь держави. Він також припустив, що уряд Росії може розглянути заходи щодо блокування позабіржових активів.

Ще один співрозмовник агентства вважає, що активи можуть бути конфісковані, якщо іноземні інвестори відмовляться брати участь в обміні активами. За цією схемою заблоковані активи мають бути обміняні на російські цінні папери.

Як зазначає Reuters, у січні 2022 року агентство «РІА Новини» писало, що в Росії перебуває $288 млрд активів західних компаній. Наприкінці 2023 року ця сума скоротилася до $215 млрд, з яких $98,3 млрд припадає на Кіпр та $50,1 млрд на Нідерланди.

Науковий співробітник з економічних досліджень Центру Хатчинса нагадав агентству, що Росія вже отримала контроль над багатьма «доньками» західних компаній. Частина з них була придбана російськими структурами зі знижкою понад 50%.

Наприкінці квітня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва заявив, що у відповідь на можливе вилучення в США російських активів необхідно підготувати закон про припинення майнових та немайнових прав приватних іноземних інвесторів. Він уточнив, що Москва не має «значної кількості американського державного майна».

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США схвалив законопроєкт, до якого входить передача Україні заморожених активів Росії.

Раніше повідомлялося, що канцлер ФРН Олаф Шольц не підтримав конфіскації активів Росії через можливі позови до Німеччини.