В окупованому Бердянську пожежа: у соцмережах обговорюють причини

В окупованому Бердянську у мікрорайоні Колонія ввечері 2 травня сталася пожежа. Користувачі соцмереж пишуть, що це результат обстрілу. Однак також у соцмережах з'являються повідомлення про те, що спалахнув очерет, через що піднявся стовп диму.



Рятувальна служба та медики попрямували на місце події.

За інформацією місцевих жителів, у Колонії на території заводу «Дормаш» російські окупанти влаштували базу для ремонту військової техніки.



Окупаційна влада не коментує те, що відбувається.



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