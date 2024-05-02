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В окупованому Бердянську пожежа: у соцмережах обговорюють причини

02 травня 2024, 21:08

В окупованому Бердянську пожежа: у соцмережах обговорюють причини

В окупованому Бердянську у мікрорайоні Колонія ввечері 2 травня сталася пожежа. Користувачі соцмереж пишуть, що це результат обстрілу. Однак також у соцмережах з'являються повідомлення про те, що спалахнув очерет, через що піднявся стовп диму.

 Рятувальна служба та медики попрямували на місце події. 

За інформацією місцевих жителів, у Колонії на території заводу «Дормаш» російські окупанти влаштували базу для ремонту військової техніки.

 Окупаційна влада не коментує те, що відбувається.

Доповнюється...

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