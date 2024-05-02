Російські окупанти обстріляли Донецьку область понад 15 тисяч разів від початку повномасштабної війни

З початку повномасштабного вторгнення російські військові обстріляли Донецьку область майже 15 тисяч разів. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



Він нагадав, що російські окупанти значно активізували дії на лінії фронту на Донеччині, але Сили оборони України стримують спроби прориву армії РФ.



«Щодня понад 20 слідчих груп поліції фіксують ці злочини. "Білі Янголи" продовжують евакуювати дітей та дорослих із зони бойових дій», — повідомив Клименко.



Також він зазначив, що 260 рятувальників, які служать безпосередньо у прифронтових громадах, вже отримали нові засоби захисту.



Зараз у середньому російська армія обстрілює Донеччину по 2 тисячі разів на день.