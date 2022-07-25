У планах окупантів відновити зруйнований аеродром у захопленому Мелітополі

Окупанти здійснюють спроби відновити аеродром у Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону. Про це повідомляє у Головному управлінні розвідки Міноборони.

«Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону «Моноліт Плюс». Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей», - розповіли розвідники.

Зазначається, що ще в планах у окупантів використати потужності бетонного заводу для зміцнення ліній оборони шляхом створення вогневих точок на залізобетонній основі.

Також у ГУР Міноборони розповіли, що у тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора стоїть поїзд окупантів, у складі якого вісім вантажних критих вагонів із написом «Агро-Фрегат», їх загарбники завантажують зерновими культурами. Вивозити крадене, за даними українських розвідників, планується на територію РФ.

Крім того, розвідники України розповіли, що в будівлі, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, утримують українських громадян. За інформацією ГУР Міноборони, є свідчення, що до затриманих застосовуються тортури.

Раніше журналісти «Донбасу. Реалії», з посиланням на документ української розвідки, повідомили , що російські окупанти готують план «відновлення» окупованого Маріуполя, він описаний у документі уряду РФ під назвою «Концепція майстер-плану розвитку міста».