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Основна мішень російського ракетного обстрілу — енергетика, повідомив Зеленський

27 квітня 2024, 21:12

Основна мішень російського ракетного обстрілу — енергетика, повідомив Зеленський

Основними мішенями сьогоднішнього нічного російського ракетного удару по Україні стала енергетика, зокрема об'єкти для транзиту газу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз», — заявив Зеленський.

За словами президента, траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими військами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу української ППО.

«Кожна збита сьогодні ракета — це вагомий результат», — наголосив Зеленський, подякувавши військовослужбовцям.

Також він знову звернувся до іноземних партнерів із проханням про надання коштів ППО.

«Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням «петріотів», – щоб усе це спрацювало якнайшвидше», — сказав він.

За словами Зеленського, Україні потрібні щонайменше сім систем ППО «Петріот», які є у партнерів.

«Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості», — наголосив глава держави.

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