Основними мішенями сьогоднішнього нічного російського ракетного удару по Україні стала енергетика, зокрема об'єкти для транзиту газу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.



«Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз», — заявив Зеленський.



За словами президента, траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими військами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу української ППО.



«Кожна збита сьогодні ракета — це вагомий результат», — наголосив Зеленський, подякувавши військовослужбовцям.



Також він знову звернувся до іноземних партнерів із проханням про надання коштів ППО.



«Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням «петріотів», – щоб усе це спрацювало якнайшвидше», — сказав він.



За словами Зеленського, Україні потрібні щонайменше сім систем ППО «Петріот», які є у партнерів.



«Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості», — наголосив глава держави.