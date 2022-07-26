«ЛНР» заявила про взяття Вуглегірської ТЕС

Угруповання «ЛНР» заявило про взяття під контроль Вуглегірської теплоелектростанції у Світлодарську. Про це повідомив помічник голови МВС ЛНР Віталій Кисельов у своєму Telegram-каналі.



Він стверджує, що штурмові загони російських сил сьогодні вранці зайняли всю територію ТЕС.



«З 22 травня її утримували підрозділи ЗСУ, які відступили зі Світлодарська та навколишніх населених пунктів через загрозу оточення», — написав Кисельов.



За його словами, Вуглегірська ТЕС перейшла під контроль «ЧВК Вагнера».



У мережі також було опубліковано відео, на якому «вагнерівець» заявив про взяття Вуглегірської ТЕС.



Коментарів щодо ситуації з української сторони поки що не було.