Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються в Україну через Білорусь – Тимошенко

Депортовані загарбниками на територію РФ мешканці Маріуполя повертаються в Україну через Білорусь. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, котрий напередодні відвідав прикордонні райони Волині.



«Зустріли кількох людей, які перетинали кордон. Це вимушені переселенці, яких Росія вивозила із Маріуполя через Новоазовськ на територію Росії. А потім люди вже за кілька тижнів самостійно діставалися Білорусі, і сьогодні ми вже бачили, як вони пішки переходили на територію України», – зазначив Тимошенко.



Він наголосив, що з українського боку кордони цих людей зустрічають, бо це українці, які повертаються додому.



Раніше повідомлялося, що понад 50 тисяч маріупольців було примусово депортовано до Росії та на тимчасово окуповані території Донецької області.