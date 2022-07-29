Поліцейські показали фото наслідків обстрілу центру Харкова ракетами «С-300»

Окупанти вдарили по університету у центрі Харкова ракетою «С-300». Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Рашисти вночі обстріляли університет. Армія країни-терориста продовжує руйнувати наше місто - цього разу вони влучили в один з університетів в центрі міста. На місці виявлено фрагменти металу, попередньо - ракета ЗРК С300», – написав він.

Також Болвінов розповів і про ранковий обстріл Харківської області. За його словами, близько 4:30 ранку російською армією було обстріляно двома ракетами м'ясокомбінат у місті Богодухів. За попередньою інформацією, із тактичного ракетного комплексу «Точка-У».

Постраждалих, як уточнює Болвінов, немає.



«Цивільний об’єкт. Діюче підприємство. Рашисти влучили в будівлю майстерні, по цеху готової продукції, зруйновано 7 вантажних автомобілей, які розвозили продукцію. Коли ми переможемо - вони відплатять за кожне руйнування», - написав Болвінов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 29 липня російські війська обстріляли центр міста.