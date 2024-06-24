ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій щодо РФ

Сьогодні, 24 червня, Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на повномасштабну війну в Україні. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.



«Наші санкції вже значно послабили російську економіку і не дозволили Путіну здійснити свої плани щодо знищення України, хоча він досі продовжує незаконну агресію, спрямовану проти мирних жителів та цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



До пакету увійшли обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також такі секторальні заходи:



Енергетика



ЄС заборонить послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу (ЗПГ) на території ЄС з метою перевалки до третіх країн. Це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег.



Також ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення ЗПГ-проєктів, що будуються, таких як «Арктик ЗПГ 2» та «Мурманськ ЗПГ». Запроваджуються обмеження на імпорт російського ЗПГ через термінали ЄС, які не підключені до газової системи.



Боротьба з обходом санкцій



Материнські компанії ЄС будуть відповідальні, щоб їхні дочірні компанії в третіх країнах не оминали санкції РФ.



Крім того, оператори ЄС, які продають бойову техніку в треті країни, повинні будуть запровадити механізми належної обачності, здатні ідентифікувати та оцінити ризики реекспорту до Росії, та знизити їх, також, якщо вони повинні містити договірні положення, які гарантують, що такі промислові ноу-хау не будуть використані для Росії.



Фінанси



Рада ЄС ухвалила рішення про заборону використання «Системи передачі фінансових повідомлень» (СПФП). Організаціям ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до СПФП або аналогічних спеціалізованих служб передачі фінансових повідомлень.



Крім того, операторам ЄС буде заборонено здійснювати транзакції зі спеціально зазначеними організаціями з використанням СПФП за межами Росії.



Фінансування політичних партій та інших організацій



Політичні партії, фонди, неурядові організації, зокрема аналітичні центри та ЗМІ, не зможуть фінансуватися від РФ та його довірених осіб.



Транспорт



Вперше ЄС вжив заходів, спрямованих проти конкретних суден, які сприяють веденню Росією війни проти України. Ці судна можуть бути визначені з різних причин, таких як:

перевезення військового устаткування Росії;

перевезення вкраденого українського зерна;

підтримка розвитку енергетичного сектора Росії, наприклад, шляхом перевезення компонентів ЗПГ чи перевалки ЗПГ.

Імпортно-експортний контроль та обмеження



Рада ЄС додала 61 нову організацію до списку тих, хто безпосередньо підтримує воєнно-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні проти України. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження.



Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки, додаючи до нього деякі верстати та деякі «всюдиходи».



ЄС також запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які, зокрема, сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (наприклад, хімікати, включно з марганцевими рудамии та сполуками рідкісноземельних металів, пластмасами, землерийними машинами, моніторами та електроустаткуванням), а також додаткові обмеження на імпорт гелію з Росії, що є джерелом значних доходів для режиму.



Ліхтенштейн додано до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з Росії, а також комплекс заходів щодо контролю за імпортом, які за суттю еквівалентні заходам ЄС.



Захист операторів ЄС



До пакету санкцій також увійшли заходи, що дозволяють операторам ЄС вимагати компенсації збитків, завданих російськими компаніями внаслідок запровадження обмежень та експропріації.



Інші заходи



Заборонено набувати, ввозити, передавати чи вивозити українські культурні цінності та інші товари археологічного, історичного, культурного, рідкісного наукового чи релігійного значення, якщо є підстави підозрювати, що ці товари були незаконно вивезені з України.



Раніше ми писали, що 27 травня Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання «Голос Європи» (Voice of Europe).