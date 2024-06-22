Вилучати квартири в «ДНР» не будуть? Пушилін підписав новий наказ: про що мова

Денис Пушилін підписав наказ указу № 307. Фото: скрін з відео

У так званій ДНР жителі зіткнулися з проблемою, пов'язаною з реєстрацією квартир у Росреєстрі. Зокрема, дехто втратив права на нерухомість. Тоді окупаційна влада заявила, що під час ухвалення постанови «Комітету оборони ДНР» нібито відбулася «технічна накладка». Вже сьогодні так званий голова «ДНР» Денис Пушилін заявив, що підписав указ № 307, у якому йдеться про нормалізацію ситуації з реєстрацією квартир у регіоні.



«Учора я підписав указ № 307. Відповідно до нього врегулюються всі ситуації з квартирами, щодо яких було припинено реєстрацію права власності громадян, вироблено порядок дій, а уповноваженим органам надані необхідні повноваження», — зазначив він.



Пушилін зазначив, що власникам майна необхідно письмово звернутися до адміністрації голови «ДНР» та надати копії правовстановлювальних документів, у яких є підтвердження їх права приватної власності.



За словами Пушиліна, якщо звернення вже надсилалося раніше, то повторно цього робити не потрібно – ці звернення вже взяті на контроль.



«У разі підтвердження інформації про наявність на квартиру права приватної власності заявника, питання буде винесене на розгляд колегіального органу з питань управління та розпорядження об'єктами майна. Про його рішення буде проінформовано заявників та управління Росреєстру «ДНР». Після отримання інформації про позитивне рішення громадянин може звертатися з заявою про реєстрацію своєї квартири», — сказав він.



Жителі окупаційних територій охоче коментують наказ Пушиліна. Так, у донецькій групі в одній з соцмереж багато хто не розуміє, чому потрібно доводити владі, що це їхнє житло, а інші не розуміють, як, наприклад, людям з інвалідністю чи пенсіонерам, надати всі документи.





Раніше в РФ вийшла стаття, в якій йшлося про те, що близько 300 тисяч жителів окупованої території Донецької області втратили права на нерухомість після незаконного рішення місцевих «чиновників» окупаційної адміністрації.