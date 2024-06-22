Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Вилучати квартири в «ДНР» не будуть? Пушилін підписав новий наказ: про що мова

22 червня 2024, 18:56

Вилучати квартири в «ДНР» не будуть? Пушилін підписав новий наказ: про що мова

Денис Пушилін підписав наказ указу № 307. Фото: скрін з відео Денис Пушилін підписав наказ указу № 307. Фото: скрін з відео

У так званій ДНР жителі зіткнулися з проблемою, пов'язаною з реєстрацією квартир у Росреєстрі. Зокрема, дехто втратив права на нерухомість. Тоді окупаційна влада заявила, що під час ухвалення постанови «Комітету оборони ДНР» нібито відбулася «технічна накладка». Вже сьогодні так званий голова «ДНР» Денис Пушилін заявив, що підписав указ № 307, у якому йдеться про нормалізацію ситуації з реєстрацією квартир у регіоні.

«Учора я підписав указ № 307. Відповідно до нього врегулюються всі ситуації з квартирами, щодо яких було припинено реєстрацію права власності громадян, вироблено порядок дій, а уповноваженим органам надані необхідні повноваження», — зазначив він.


Пушилін зазначив, що власникам майна необхідно письмово звернутися до адміністрації голови «ДНР» та надати копії правовстановлювальних документів, у яких є підтвердження їх права приватної власності.

За словами Пушиліна, якщо звернення вже надсилалося раніше, то повторно цього робити не потрібно – ці звернення вже взяті на контроль.

«У разі підтвердження інформації про наявність на квартиру права приватної власності заявника, питання буде винесене на розгляд колегіального органу з питань управління та розпорядження об'єктами майна. Про його рішення буде проінформовано заявників та управління Росреєстру «ДНР». Після отримання інформації про позитивне рішення громадянин може звертатися з заявою про реєстрацію своєї квартири», — сказав він.

Жителі окупаційних територій охоче коментують наказ Пушиліна. Так, у донецькій групі в одній з соцмереж багато хто не розуміє, чому потрібно доводити владі, що це їхнє житло, а інші не розуміють, як, наприклад, людям з інвалідністю чи пенсіонерам, надати всі документи.



Раніше в РФ вийшла стаття, в якій йшлося про те, що близько 300 тисяч жителів окупованої території Донецької області втратили права на нерухомість після незаконного рішення місцевих «чиновників» окупаційної адміністрації.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилін
Місця
Донецьк

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:56
Вилучати квартири в «ДНР» не будуть? Пушилін підписав новий наказ: про що мова
15:50
Внаслідок обстрілу Донецька загинули троє чоловіків
15:01
У Маріуполі лунали вибухи: пошкоджена база росіян, техніка та ППО
11:25
Нова методичка Кремля: у «ЛНР» на війну проти України вербуватимуть підозрюваних
10:55
В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи
00:46
Головне за день: Армія РФ штурмує Часів Яр. Атака на Селидове
23:43
Довічний термін за смерть «Мотороли» Росія покликала на ЗАЕС «зручних» журналістів — дайджест з окупації ►
22:00
У Первомайську боєприпаси вибухнули у машині російських військових
21:30
У «ДНР» назвали міста, де зводитимуть будинки
18:11
В окупованому Первомайську частково обрушилася стіна будинку: «ЛНР» заявила про обстріл
11:18
У Маріуполі окупанти ухвалили «порядок», за яким прибиратимуть до рук землю містян
09:58
Минулої доби росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені
08:58
У Міноборони РФ сьогодні заявили про знищення понад сотні безпілотників
07:59
Під Часів Яр перекинули 24-ту бригаду через вкрай важку ситуацію
23:28
Головне за день: КАБ-500 по Костянтинівці. У РФ третю добу горить нафтобаза
17:23
У Сєверодонецьку окупаційна влада перевіряє порожні квартири, щоб їх привласнити і заселити військових РФ
14:50
В окупованому Маріуполі працювала ППО
12:49
У Криму на мисі Чауда пролунали вибухи – у росіян здетонував боєкомплект: можливо, є поранені
12:24
Чоловік у Донецьку підірвався на протипіхотній міні
23:55
Головне за день: РФ наближається до Торецька. Удари по енергосистемі
усі новини
19:37
Чи вимикатимуть світло в Україні 23 червня: відповідь Укренерго
19:13
Російські окупанти обстріляли Торецьк: є жертви
18:56
Вилучати квартири в «ДНР» не будуть? Пушилін підписав новий наказ: про що мова
17:37
ЗСУ знищили «Панцир-С1» РФ під Бєлгородом — ЗМІ
16:07
Армія РФ вдарила по Харкову КАБами: є загиблі, багато постраждалих
15:50
Внаслідок обстрілу Донецька загинули троє чоловіків
15:01
У Маріуполі лунали вибухи: пошкоджена база росіян, техніка та ППО
14:33
Три райони Донеччини зазнали обстрілів з боку армії РФ
13:01
У Бєлгородській області РФ постраждав чоловік через атаку БПЛА
12:00
В Україні запроваджують більш жорсткі обмеження світла
11:25
Нова методичка Кремля: у «ЛНР» на війну проти України вербуватимуть підозрюваних
10:55
В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи
10:29
ЗС РФ посилили тиск на Торецьк і захопили селище Шуми — DeepState
09:57
Окупанти вдарили по Прикарпаттю: спалахнула пожежа
09:40
Понад 1000 солдатів та 8 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ
09:18
Внаслідок обстрілів 5 людей загинули та 7 постраждали на Донеччині за добу
08:36
РФ вночі завдала по Україні комбінованого удару: майже всі цілі збили
00:46
Головне за день: Армія РФ штурмує Часів Яр. Атака на Селидове
23:43
Довічний термін за смерть «Мотороли» Росія покликала на ЗАЕС «зручних» журналістів — дайджест з окупації ►
22:00
У Первомайську боєприпаси вибухнули у машині російських військових
усі новини
ВІДЕО
У Донецьку вибухи. Фото: скрін з відео В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи
22 червня, 10:55
Довічний термін за смерть «Мотороли» Росія покликала на ЗАЕС «зручних» журналістів — дайджест з окупації ► Довічний термін за смерть «Мотороли» Росія покликала на ЗАЕС «зручних» журналістів — дайджест з окупації ►
21 червня, 23:43
У Первомайську боєприпаси вибухнули у машині російських військових У Первомайську боєприпаси вибухнули у машині російських військових
21 червня, 22:00
Фото: УЄФА Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2024
21 червня, 17:54
У Бучі на Київщині невідомий чоловік підірвав гранату в чужому автомобілі за відмову підвезти його до білоруського кордону. Фото: Національна поліція У Бучі невідомий підірвав гранату в чужому авто за відмову підвезти до білоруського кордону
21 червня, 14:38
Так виглядає німецька САУ PzH 2000. Фото: Wikipedia Українські військові знищують цілі у Бєлгородській області за допомогою німецьких САУ — BILD
21 червня, 12:32
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір