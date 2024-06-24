Війська РФ завдали подвійного удару по Покровську: є загиблі та багато поранених

Наслідки обстрілу у Покровську. Фото: ОВА

Війська Росії двічі завдали подвіійного удару по Покровську Донецької області з різницею у годину.



За попередньою інформацією екстрених служб, яку мають «Новини Донбасу», троє людей загинули і понад 30 поранені.



Оновлено. Станом на 14:15, у Покровську кількість жертв російської атаки зросла до 4 загиблих та 34 поранених, – повідомляє ОВА.



Серед поранених — двоє дітей 12 та 13 років. Вони перебувають у середньому та тяжкому стані.



Зазначається, що війська РФ випустили по місту дві ракети «Іскандер-М» — зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16.