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Війська РФ завдали подвійного удару по Покровську: є загиблі та багато поранених

Оновлено
24 червня 2024, 14:14

Війська РФ завдали подвійного удару по Покровську: є загиблі та багато поранених

Наслідки обстрілу у Покровську. Фото: ОВА Наслідки обстрілу у Покровську. Фото: ОВА

Війська Росії двічі завдали подвіійного удару по Покровську Донецької області з різницею у годину.

За попередньою інформацією екстрених служб, яку мають «Новини Донбасу», троє людей загинули і понад 30 поранені.

Оновлено. Станом на 14:15, у Покровську кількість жертв російської атаки зросла до 4 загиблих та 34 поранених, – повідомляє ОВА.

Серед поранених — двоє дітей 12 та 13 років. Вони перебувають у середньому та тяжкому стані.

Зазначається, що війська РФ випустили по місту дві ракети «Іскандер-М» — зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16.

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